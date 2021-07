Două turiste românce s-au baricadat în camera de hotel din Turcia și susțin că au fost urmărite de persoane necunoscute. Reacția MAE

14:10

Am întrebat mai mulți oameni din spatele Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) care e cea mai dragă amintire pe care o au de la evenimentul ajuns la cea de-a XX-a ediție. O selecție cu amintirile uneori atemporale, cu actori, străzi, cinematografe și liniștea universului care cuprinde an de an Clujul, preț de zece zile. […]