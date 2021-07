O idilă între doi concurenții de la Survivor?!? Marius Crăciun recunoaște că este atras de o fostă Faimoasă. VIDEO

23:40

Amintiri cu Giovanni Becali: ”Sunt mafiot! Parchez mașina, dau un milion șpagă!” Se întâmpla în urmă cu mai bine de 10 ani, vremurile s-au schimbat, fostul agent de jucători a trecut și pe la închisoare, […] The post Ce șpagă de barosan a lăsat la LOFT ”șmecherul cu Rolls-Royce”! appeared first on Cancan.