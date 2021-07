Franţa atinge o bornă importantă în campania de vaccinare: aproximativ 60% din populaţie a primit cel puţin o doză de ser

06:00

De ani buni, râdem de fotbalul asiatic. Pe arabi, i-am făcut „cămile“, iar despre japonezi şi sud-coreeni am spus că ştiu să alerge până la epuizare şi atât. Ieri, am primit o lecţie fotbalistică extrem de dureroasă. Pentru că ne credem cei mai frumoşi şi cei mai deştepţi, deşi am ajuns în lumea a 4-a.