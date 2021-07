Lost Frequencies ajunge din nou în România, pe Cluj Arena. Mesajul său pentru fanii UNTOLD

Spui Lost Frequencies și prima imagine care îți vine în minte e a unui tip care zâmbește mereu, iar primul lucru la care te gândești e: "Reality", Are U With Me" și amintirile alea faine de la festivalul la care ai ajuns acum doi ani.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro