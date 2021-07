„Plastic semiotic”, de Radu Jude, prezentat la Festivalul de Film de la Veneția

11:50

Cel de-al 16-lea album de studio al trupei Megadeth este aproape gata și se va numi „The Sick, The Dying And The Dead", conform lui David Scott Mustaine, actualul chitarist al formației și fost component […]