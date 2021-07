Bancul zilei| „Pe mine mă cheamă Viorel”

16:10

Tzancă Uraganu și Dani Mocanu sunt în plin scandal, după ce Dani a revenit în lumea manelelor după o pauză de câteva luni. Mai mult decât atât, fiecare dintre ei este apărat de persoane cu […] The post Scandal în lumea manelelor! Interlopii internaționali sunt în război pentru Tzancă Uraganu și Dani Mocanu. Ce au de împărțit artiștii momentului appeared first on Cancan.