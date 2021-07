Andreea Raicu a pozat topless la 44 de ani. Fanii au reacționat: „Ca o puștoaică”

07:40

Puștiul de 16 ani, considerat noua senzație a înotului românesc, a fost astăzi la doar două sutimi de prima sa medalie olimpică, la proba de 200 metri liber. ”Eu nu consider că am pierdut o medalie, ci doar că am câștigat locul 4”, a declarat David Popovici pentru corespondentul Gazetei Sporturilor la Tokyo după finală. […]