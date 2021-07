„Pericolele” din cluburile de pe litoral! Cum a fost găsită o tânără pe stradă. „Umbla dezbrăcată, sângerândă şi urla pe trotuar”

16:10

Maya Marcu, „sexy-patroneasa” MedLife, a avut o apariție răvășitoare la o nuntă la care a luat parte, în weekend. “Regina selfie-urilor din lumea bună”, așa cum mai este cunoscută, s-a îmbrăcat foarte elegant, iar decolteul […] The post „Sexy-patroneasa” Maya Marcu are cel mai mare bust din „lumea bună” a Capitalei! appeared first on Cancan.