Andreea Raicu, topless pe Instagram! Vedeta a renunțat din nou la inhibiții: ”Ca o puștoaică”

17:40

Marian Godină este unul dintre cei mai vocali poliţişti din România și nu ezită să-și expună părerile pe contul său de socializare sau pe blogul personal. Iar, acum, a transmis un mesaj dur pentru șoferi. […] The post Marian Godină, mesaj dur pentru șoferi după valul de accidente din weekend: ”E nevoie de bâtă, nu de vorbăraie. Metaforic vorbind” appeared first on Cancan.