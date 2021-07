Oana și Viorel Lis au ajuns la fundul sacului?! Ce spune blondina despre situația actuală. „O ducem foarte greu cu banii”

18:10

Prieteni buni de mulți ani, Cornel Ilie și Cosmin Cernat s-au intersectat într-o zonă selectă din Capitală și nu au ratat ocazia să poarte o scurtă discuție. Ex-prezentatorul de la Exatlon a gesticulat aproape continuu, […] The post Cum mai arată Cornel Ilie (Vunk) și Cosmin Cernat! appeared first on Cancan.