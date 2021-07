Americanca Simone Biles s-a accidentat la săritura „Amânar” și s-a retras din finala pe echipe!

15:10

În urmă cu două săptămâni, am anunțat parteneriatul între compania Pro Activ și A.F.C. Chindia Târgoviște. Sărbătorim anul acesta 20 de ani de la înființare și am precizat că suntem nu doar distribuitori de materiale de construcții, dar și că am construit și vom construi ceva durabil. Parteneriatul dintre Pro Activ și Chindia se înscrie în această strategie. ...