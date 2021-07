CSA STEAUA a pus în vânzare abonamentele pentru noul sezon » Cât costă un bilet pe noul stadion din Ghencea

17:30

FC Argeș l-a prezentat astăzi pe atacantul Said Ahmed (28 de ani), un ghanez cu cetățenie italiană, format la academia lui Inter.FC Argeș pare să fi găsit înlocuitorul ideal pentru Cephas Malele, golgeterul din sezonul precedent. Said Ahmed a semnat un acord valabil un sezon, cu posibilitate de prelungire pentru încă unul.Said Ahmed, prezentat la FC Argeș Said Ahmed este un produs al academiei lui Inter Milano. ...