Temperaturi de foc în România. Meteorologii avertizează ca vom ajunge și la 50 de grade în țara noastră

15:00

Medicul Valeriu Gheorghiță a anunțat că din data de 2 august începe vaccinarea pentru categoria de vârstă 12-17 ani. Coordonatorul campaniei de vaccinare a mai menționat că imunizarea se va realiza cu Moderna, după procedurile […] The post Începe vaccinarea copiilor de peste 12 ani! Cei mici se vor putea imuniza cu vaccinul de la compania Moderna appeared first on Cancan.