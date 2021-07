Horoscop zilnic 28 iulie 2021. Mercur intră în zodia Leu

15:30

Vaccinul produs de Pfizer-BioNTech, care are la bază tehnologia ARN mesager, are o eficiență de numai 39% în Israel, unde varianta delta este tulpina dominantă. În schimb, oferă în continuare o protecție puternică împotriva formelor […] The post Vești proaste! Vaccinul Pfizer, eficienţă de doar 39% pentru tulpina Delta appeared first on Cancan.