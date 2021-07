Vinicius, răsplătit regește de Becali! Ce bonusuri speciale are în contractul cu FCSB

20:00

Iuliu Mureșan, administratorul special al lui Dinamo, este foarte mulțumit de prestațiile lui Deniz Giafer (20 de ani, fundaș central), debutant în acest sezon de Liga 1.„E greu la Dinamo, dar trebuie să luăm și lucrurile pozitive. Nu putem să facem transferuri, așa că am promovat jucători de la echipa a doua, jucători foarte tineri, au debutat cu FCU Craiova Diniță, Țone.În plus, am câștigat un fotbalist în acest sezon, pe Giafer. ...