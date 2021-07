Mihaela Rădulescu le dă replica celor care o acuză că a făcut prea multe operații estetice! „Le fac de câte ori o să am chef”

21:10

Abdullah Al-Rashidi, un sportiv de 58 de ani din Kuwait, a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după câștigarea medaliei de bronz, în proba de tir sportiv. El nu e la prima medalie […] The post Poveste din filme la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Are 58 de ani și a cucerit o medalie de bronz, avându-l rival pe fiul său appeared first on Cancan.