O tânără din Botoșani și iubitul ei au fost reținuți, după ce au incendiat casa unei mătuși. Motivul: a blestemat-o pe Facebook

23:00

Medicul Adrian Marinescu a vorbit despre cea de-a treia doză de vaccin împotriva noului coronavirus. În cursul zilei de marți, specialistul a spus de ce este necesară cea de-a treia doză. Medicul Adrian Marinescu a […] The post Ce spune medicul Adrian Marinescu despre cea de-a treia doză de vaccin împotriva noului coronavirus appeared first on Cancan.