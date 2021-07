Scrisoare deschisă către Iohannis: Modificările propuse de ministrul Cîmpeanu sunt „o formă mascată de amnistiere individuală a plagiatorilor”

14:20

Valeria Lungu, una dintre cele mai sexy apariții de la „Bravo, ai stil!” s-a despărțit de iubit, iar acum, vloggerița a vorbit despre adevăratul motiv care a adus la ruptură. „Eu nu am voie să pronunț numele acestei persoane, persoană cu care am fost într-o relație, din anumite motive și anume că am primit o […]