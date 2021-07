Apariție rară a Oanei Roman. Vedeta s-a pozat fără nici un stop de machiaj. FOTO

10:30

Bia Khalifa trece printr-o perioadă grea. Tânăra este internată în spital și are parte de îngrijiri medicale. Aceasta a ajuns de urgență pe mâinile medicilor după ce a luat o pastilă, care trebuia să o […] The post Bia Khalifa a ajuns de urgență la spital, din cauza unei pastile! Problemele se țin lanț de tânără. „Acum am luat și COVID” appeared first on Cancan.