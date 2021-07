Astăzi, în Moldova și în lume

18:00

Pe 27 august, în PMAN din Chişinău, va fi o parade militară. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu la 16 iulie. În document se spune că la paradă vor participa unitățile Armatei, Poliției și Serviciului de Informaţii. Ce să spun? Există, fireşte, o explicaţie pentru parada asta militară. RM împlineşte 30 de ani, e sărbătoare, iar şefa statului nu poate neglija evenimentul important. În mod firesc, anume conducătorii trebuie să participle cu însufleţire la asemenea sărbători. Dar am impresia că şi cetăţenii au dreptul să aleagă, să decidă dacă vor sau nu să vadă această paradă militară. Mărturisesc că eu am ignorat-o pe ultima, cea din 2016, şi o voi ignora şi pe asta din 2021. Nu sunt deloc convins că avem nevoie de aşa ceva. Nu se poate sărbători oare fără paradă militară? Şi-apoi cred că nici nu suntem foarte impresionanţi din punct de vedere militar. Vasăzică, timp de 30 de ani ne bălăcim în corupţie, evaziune fiscală, sărăcie şi trafic de influenţă, şi apoi mergem cu mic, cu mare la parada militară? Să meargă cine vrea, dar eu unul nu am nevoie de nici o paradă. Pur şi simplu, nu sunt într-o dispoziţie bună şi nu mi se pare OK să văd aşa ceva după 30 de ani de bâjbâială sterilă. Poate exagerez, dar e dreptul meu să stau acasă. Am şi decis, de altfel, când o să mă duc să văd paradele militare din PMAN. Asta se va întâmpla atunci când va fi reparată bine şoseau Şolcani-Otaci şi porţiunea de drum, de sub un pod de cale ferată, porţiunea care leagă orăşelul Străşeni de mai multe sate. Când aceste drumuri vor fi făcute, o să merg cu mare entuziasm la parade militare. Şi voi scanda poate ceva despre viaţa noastră fericită în acest stat…