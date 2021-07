Cauza accidentului feroviar de la Feteşti: Mecanicul locomotivei era beat. Avertismentului ministrului Drulă

10:00

Începând de astăzi, omenirea trăieşte pe datorie după ce a consumat resursele Terrei din acest an. România şi-a consumat cota de resurse pe 21 iunie în acest an, faţă de 11 iulie anul trecut şi 12 iulie în 2019. Cercetătorii de la ONG-ul american Global Footprint Network, care fac acest studiu în fiecare an, din 1970, atrag atenţia asupra consumului tot mai rapid al resurselor, în condiţiile în care capacitatea planetei este limitată.