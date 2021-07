Leo de la Strehaia i-a făcut plângere, la poliție, lui Florin Salam! ”E adevărat! Acesta e motivul pentru care l-am reclamat!”

17:30

Ca-n Vestul Sălbatic! Un bărbat din Argeș și-a scos la înaintare arsenalul de bătaie în timpul unui conflict spontan. A pus mână pe sabie și pe un pistol și a trecut la amenințări și șantaj. […] The post Ca-n Vestul Sălbatic! Într-o ceartă cu vecinul, un bărbat din Argeș și-a scos pistolul și sabia appeared first on Cancan.