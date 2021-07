Ashton Kutcher și Mila Kunis nu-și spală copiii zilnic. „Dacă vedeți murdăria pe ei, spălați-i. Altfel, nu are rost”

11:00

„Prețul cel bun (The Price is Right) este o emisiune de divertisment, de tip concurs, în care participanții concurează pentru a câștiga premii în bani și produse, aproximând sau ghicind exact prețul unor produse prezentate. „Filmăm chiar acum pentru Prețul cel bun, un format original, clasic, dar foarte frumos. E o emisiune în care oamenii […]