Nava Ever Given a ajuns în portul Rotterdam, după ce a fost sechestrată timp de trei luni de Egipt din cauza blocării Canalului Suez FOTO

Nava Ever Given, a cărei eşuare a provocat haosul din Canalul Suez în martie şi a fost sechestrată timp de trei luni de Egipt a ajuns în Rotterdam. Nava precontainer va descărca în port containerele pe care le are la bord, apoi va pleca din nou la drum.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)