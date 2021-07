Arctic Stream integrator de infrastructura si securitate IT debuteaza pe piata AeRO

14:50

Piata de capital devine din ce in ce mai atractiva pentru afacerile antreprenoriale romanesti, care apeleaza la bursa pentru dezvoltare. Prima jumatate de an a adus la cota bursei 12 emisiuni de actiuni: o companie listata pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si 11 listate pe Segmentul Multilateral de Tranzactionare al BVB. Valoarea totala a pachetelor de actiuni care au venit la cota bursei in primele 6 luni a depasit 77 milioane in echivalent euro. Tot in prima jumatate a acestui an, 16 noi instrumente financiare au fost listate pe segmentul de venit fix: 7 pe Piata Reglementata si 9 pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare. Valoarea totala a obligatiunilor listate la BVB in perioada ianuarie-iunie a fost de 3,1 miliarde in echivalent lei sau 633 milioane in echivalent euro. In primele sase luni, au fost listate la BVB emisiuni de actiuni si obligatiuni in valoare totala de peste 700 milioane euro. Rezumatul listarilor aferente primului semestru poate fi consultat in Tabelele 1 (actiuni) si 2 (venit fix). 12 companii noi au listat pachete de actiuni la BVB in primele 6 luni in valoare totala de 77,27 mln EUR Emitent Valoare (mln EUR) Actiuni vandute Segment Listare Intermediar MAM Bricolaj 1,74 25% SMT PP TradeVille SafeTech Innovations 0,51 20% SMT PP TradeVille Agroland 1,62 15% SMT PP TradeVille Star Residence Invest 1,66 77% SMT PP BRK Financial Group Firebyte Games 1,00 25% SMT PP BRK Financial Group Raiko 0,39 11% SMT PP TradeVille Vifrana 1,93 31% SMT PP Goldring Agroserv Mariuta 3,94 24,90% SMT PP BT Capital Partners Transport Trade Services 58,50 50,00% PR IPO Swiss Capital Agroland Agribusiness 1,2 20% SMT PP TradeVille Bonas 2,00 40,75% SMT PP Interdealer Capital Invest Simtel Team 2,78 14,95% SMT PP BT Capital Partners Tabel 1: Emisiunile de actiuni care au intrat la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti in perioada 01.01 – 30.06.2021. PR = Piata Reglementata; SMT = Sistem Multilateral de Tranzactionare; IPO = Oferta Publica Initiala; PP = Plasament Privat. Sursa: BVB 16 emisiuni de obligatiuni listate la BVB in primele 6 luni, in valoare totala de 3,1 mld RON (633 mln EUR) Emitent Valoare (mln) Moneda Dobanda Segment Listare Intermediar iHunt 7 RON 8,75% SMT PP TradeVille Golden Foods Snacks 4 RON 9% SMT PP BRK Financial Group Utilitech Services 4,9 RON 8,5% SMT PP Intercapital Invest Ministerul Finantelor Publice 385,6 RON 2,85% PR IPO BT Capital Partners, BCR si BRD Ministerul Finantelor Publice 323,8 RON 3,10% PR IPO BT Capital Partners, BCR si BRD Ministerul Finantelor Publice 140,4 EUR 1,55% PR IPO BT Capital Partners, BCR si BRD Agricover 40 EUR 3,5% PR PP BRD si BCR Impact Developer & Contractor 6,6 EUR 6,40% PR PP TradeVille iHunt 7 RON 8,75% SMT PP TradeVille Qualis Properties 2,1 EUR 9% SMT PP BRK Financial Group Alive Capital 10 RON 8% SMT PP Intercapital Invest Restart Energy One 16,3 RON 9% SMT PP Goldring Raiffeisen Bank 400,5 RON 3,086% PR PP Raiffeisen Centrobank BCR 1.000 RON 3,9% PR PP BCR Nemo 1,5 EUR 7% SMT PP Intercapital Invest Alser Forest 1,5 EUR 8% SMT PP Intercapital Invest Tabel 2: Emisiunile de obligatiuni care au intrat la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti in perioada 01.01 – 30.06.2021. PR = Piata Reglementata; SMT = Sistem Multilateral de Tranzactionare; IPO = Oferta Publica Initiala; PP = Plasament Privat. Sursa: BVB „Am depasit in primele sase luni cele mai optimiste asteptari: 28 de instrumente financiare au fost listate la cota bursei, atat pe segmentul de actiuni, cat si pe cel de obligatiuni. Succesul acestor runde de finantare alimenteaza succesul viitor, consolideaza pozitia pietei de capital ca pilon esential de finantare si incurajeaza prezenta companiilor pe bursa, dar si a investitorilor. In esenta, primul semestru poate fi rezumat astfel: mai multi emitenti, mai multe domenii de activitate, mai multa efervescenta. De ce are piata de capital atat de mult succes? Pentru ca e accesibila, eficienta si lichida. A devenit mult mai accesibila datorita gradului de digitalizare, este eficienta pentru ca permite realizarea cu usurinta a accesului la capital si este lichida pentru ca vanzatorul sau cumparatorul isi gaseste cu usurinta contraparte. In plus, bursa este tot mai prezenta in spatiul public si a devenit un reper obligatoriu atunci cand se vorbeste in mod serios de planuri de dezvoltare,” a declarat Radu Hanga, Presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti. „Bursa ofera in aceste momente o diversificare sectoriala considerabila pentru investitorii care doresc sa-si disperseze riscurile, iar oportunitatile investitionale sunt remarcabile. De la companii cu istoric solid la companii cu potential accelerat de crestere, de la instrumente cu venit fix la actiuni si produse structurate, actuala configuratie a pietei permite realizarea de portofolii cu grad inalt de personalizare care sa corespunda profilurilor de risc ale investitorilor. In ceea ce priveste listarile, pe segmentul de actiuni observam o crestere accelerata in prima jumatate de an. Noul val de companii antreprenoriale, 12 doar in primele 6 luni, care au venit la bursa a atras un interes substantial din partea investitorilor individuali, care inteleg sa profite de oportunitatile actuale si au suprasubscris transele alocate, in unele cazuri chiar in mai putin de un minut. Bursa a venit mai aproape de oameni si companii, iar rezultatele recente ne arata ca dezvoltam piata in directia buna,” a afirmat Adrian Tanase, Directorul General al BVB. Lichiditatea medie zilnica pe toate tipurile de instrumente financiare a crescut cu 54% in primele sase luni comparativ cu primul semestru al anului anterior, de la 35,6 milioane lei (echivalentul a 7,4 milioane euro) la 54,9 milioane lei (echivalentul a 11,1 milioane euro). Lichiditatea bursei masurata prin prisma valorii totale de tranzactionare a consemnat o crestere de 41% la nivelul tuturor tipurilor de instrumente financiare, de la 6 miliarde lei (1,25 miliarde euro) in primele sase luni din 2020 la 8,5 miliarde lei (1,7 miliarde euro) in primul semestru al acestui an. Cresterea activitatii investitionale a dus piata de capital la noi maxime in luna iunie. La finalul sedintei de tranzactionare din 28 iunie, indicele BET a atins un maxim istoric de 11.967 puncte, iar indicele BET-TR a afisat un record istoric de 20.784 puncte. Luna iunie a continuat seria lunara de cresteri cu un avans de 3,9% pentru BET si de 5% pentru BET-TR. Dupa primele 6 luni ale anului, BET a crescut cu 21%, iar BET-TR cu 24,9%. Valoarea de piata a companiilor locale listate pe piata principala a BVB a depasit nivelul atins inainte de declansarea pandemiei de coronavirus. Astfel, capitalizarea societatilor romanesti prezente pe segmentul principal al bursei de la Bucuresti a depasit 123 miliarde lei, echivalentul a 25 miliarde euro.