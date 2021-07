Tragedie noaptea trecută, când Capitala a fost lovită de furtună. Un preot și soția lui au murit, după ce locuința le-a fost incendiată din cauza unui fulger

21:20

În cursul acestei zile, artistul Jador a fost implicat într-un accident de mașină. Acesta s-a ales cu o sperietură foarte mare, iar mașina are pagube considerabile. Pe platforma Youtube, acesta a încărcat un videoclip în […] The post Jador a făcut accident de mașină în urmă cu puțin timp: ”Am văzut moartea cu ochii!” appeared first on Cancan.