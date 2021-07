Cristina Cioran, noi detalii despre starea ei de sănătate și a fetiței sale. Micuța este încă în spital: ”Am crezut că nu o să supraviețuiască”

11:20

România se pârjolește sub valul de căldură! Codurile de caniculă au fost prelungite de meteorologi și pentru prima zi din august. Mai mult decât, ANM a emis avertizări noi meteo de cod portocaliu și galben […] The post Temperaturi de foc și vijelii puternice! Un nou cod portocaliu de furtuni și de caniculă appeared first on Cancan.