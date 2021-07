Fosta finalistă de la „Chefi la cuțite”, pregătită pentru primul copil! „Mi-ar plăcea să fiu o mamă tânără”

23:40

CANCAN.RO a stat de vorbă cu Rebeca Pascu, nimeni alta decât sora lui Pepe. Dacă artistul o duce cât se poate de bine în industria muzicală, sora celebrului cântăreț nu are deloc parte de noroc. […] The post Rebeca Pascu, cuvinte grele la adresa lui Ion ”Talent” și a latino lover-ului. ”I-am trimis lui Pepe melodiile mele și îmi tot spune că mai am de lucrat” + „Nu mă ajută nici tata, nici el” appeared first on Cancan.