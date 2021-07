Cât de scârbos! Ce a lăsat un cuplu, la plecare, în patul camerei hotelului din Mamaia unde s-au cazat

18:20

Nici bine nu s-a măritat… că Alexandra Stan a și primit ”interdicții” de la soțul ei. Mai în glumă, mai în serios, artista a dezvăluit la ce anume are ”interzis”. Cântăreața și-a găsit sufletul-pereche și […] The post Alexandra Stan, interdicție de la soțul ei: ”Eu aș vrea să mai fac, dar nu mă lasă…” appeared first on Cancan.