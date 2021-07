Semnalul de alarmă tras de OMS! Tulpina Delta poate duce la apariţia mutaţiilor mai periculoase. Ce măsuri de prevenire se vor aplica

23:10

Se anunță noi restricții în România, având în vedere că varianta Delta a coronavirusului se răspândește tot mai mult. Medicul Valeriu Gheorghiță a anunța că se iau în considerare noi măsuri restrictive, ce se vor […] The post Noi restricții în România?! Valeriu Gheorghiță: „Se au în vedere măsuri care vizează persoanele nevaccinate” appeared first on Cancan.