Fosta concurentă de la „Survivor România” a ajuns la sapă de lemn! Cum își câștigă existența acum. „Mă mai duc la vecini, la prieteni să-i ajut cu diverse lucruri”

23:30

Mădălin Voicu, violonist și dirijor celebru, a avut o replică elegantă pentru Fulgy, după ce fiul Clejanilor l-a denigrat, recent, prin intermediul unui live pe Instagram. Artistul, care s-a autointitulat “șeful țiganilor”, a precizat că […] The post Mădălin Voicu nu dă curs atacurilor venite din partea fiului Clejanilor! ”Eu sunt șeful țiganilor, iar Fulgy e un om bolnav! Tatăl lui mi-a cerut scuze!” appeared first on Cancan.