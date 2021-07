Andreea e înaltă, frumoasă și focoasă, numai bună de luat acasă!

09:40

Deși au anunțat separarea în urmă cu aproape un an, George Burcea și Andreea Bălan nu au divorțat încă. Acum, însă, procesul ia o turnură neașteptată. Andreea Bălan este cea care a depus actele de […] The post Răsturnare de situație! Martori-surpriză în procesul de divorț al Andreei Bălan cu George Burcea appeared first on Cancan.