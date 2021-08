Margherita de la Clejani și-a scos sânii la înaintare! Cum a apărut pe platourile de filmare de la „Splash! Vedete la apă”. Toată lumea a rămas cu gură căscată

21:50

ANM anunță un august istoric în România. Temperaturile au crescut vertiginos în termometre vara aceasta, iar luna august 2021 se anunță a fi extrem de călduroasă. Potrivit meteorologilor, valorile termice vor fi peste limite luna […] The post ANM anunță un august istoric în România! Temperaturi și fenomene meteo cum m-au mai fost în luna august 2021 appeared first on Cancan.