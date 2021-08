Care este motivul pentru care Gina Pistol nu dorește să pună imagini pe internet cu chipul micuței Josephine

15:40

Marius Crăciun și Diana Belbiță, întâlnire de gradul zero! Cei doi s-au afișat împreună pe rețelele de socializare, iar fanii au început să-și pună semne de întrebare. Marius Crăciun și Diana Belbiță s-au cunoscut în […] The post Marius Crăciun și Diana Belbiță, întâlnire de gradul zero! Ipostaza în care au fost surprinși le dă de gândit fanilor appeared first on Cancan.