Cum arată monstrul din Austria, care și-a închis fiica în subsolul casei și a violat-o timp de 24 de ani, făcându-i 7 copii

22:10

Simona Trașcă trăiește un adevărat coșmar din cauza bărbatului ce o urmărește și o amenință. Admiratorul fanatic și-a intensificat „atacurile” și chiar a amenințat-o pe fosta asistentă tv cu moartea. Așa că blondina se teme […] The post Coșmarul Simonei Trașcă nu a luat sfârșit! Unde a fugit blondina pentru a scăpa de admiratorul fanatic. „Mă protejează” appeared first on Cancan.