Varianta Delta în Statele Unite: nesiguranța, la capătul tunelului

17:00

Dan Alexe Citizen Kane, filmul lui Orson Welles considerat cel mai mare film realizat vreodată, este povestea ascensiunii unui magnat de presă, urmată de singurătate și, previzibil poate, prăbușirea lui morală și singurătatea înaintea morții. Personajul lui Kane, se știe, este bazat pe cazurile reale ale baronilor de presă William Hearst și Joseph Pulitzer. Aceea era vremea când magnații din presă puteau deveni la fel de bogați ca cei ai oțelului sau petrolului și când se înțelegea de la sine că își vor folosi imperiul mediatic, ziarele, radioul, iar mai târziu televiziunea, în scopuri personale. Astăzi, în multe țări occidentale, legea veghează să nu se întâmple așa. Când miliardarul ceh Daniel Kretinsky a preluat în 2018 o parte importantă din acțiunile ziarului francez Le Monde, unul din cele mai prestigioase titluri din lume, el a descoperit foarte repede că nu are absolut nimic de zis, conform statutelor, în politica editorială a marelui cotidian. Ceva asemănător se petrecuse anterior in momentul in cere o parte însemnată a acțiunilor cotidianului francez de stânga Libération a fost achiziționată de Edouard de Rothschild, care practic a salvat ziarul de la faliment în 2005-2006, investind 30 de milioane de euro, dar fără să caute să se implice în linia editorială. Celor care puneau atunci întrebarea (deseori fals naivă) cum de e posibil ca jurnalul de stânga fondat de Jean-Paul Sartre să ajungă să fie dirijat de un Rothschild, răspunsul adus imediat este că acel Rothschild se ocupă de finanțele ziarului (care trebuie să aducă venituri publicitare și abonamente), însă deloc de conținutul articolelor, determinat exclusiv de redacție și de jurnaliști în deplină independență. Sau, mai recent, cazul similar al cumpărării Washington Post de către omul cel mai bogat din lume, Jeff Bezos. Dar nu numai in Franța există o asemenea independență editorială exclusivă, indiferent de cine posedă ziarul sau majoritatea acțiunilor. La fel este și în Germania. In deceniul 2000-2010, când trustul german WAZ (Westdeutsche Allgemeine Zeitung) cumpărase practic toate ziarele importante ale Europei de Est și în Balcani (România Liberă, de pildă, sau Politika de la Belgrad și Jutarnji List de la Zagreb), patronii germani, interesați doar de buna plasare a banilor și de veniturile publicitare, căutau numai să fie siguri că ziarele funcționează și se vând, indiferent de orientarea lor politică. Ne aflăm acolo, desigur, la ani lumină de situația din România, de pildă, rezumată cel mai bine de celebra discuție înregistrată între patronul de presă Sorin Ovidiu Vântu și redactorul șef de la Academia Cațavencu Doru Bușcu, cu faimoasa afirmație categorică a lui Vântu, care îl trata pe jurnalist ca pe un servitor, cum că ziarul „trebuie să răspundă intereselor patronului. Punct!” „Berlusconizare” și „lottizzazione” Prin alte părți, însă, în Italia sau în lumea anglo-saxonă, independența editorială față de patroni nu este atât de limpede ca în cazul Franței sau Germaniei. Exemplele tipice de magnați care și-au folosit sau își folosesc încă imperiul mass media în scopuri personale sau politice sunt Rupert Murdoch și Silvio Berlusconi. Rupert Murdoch este patronul Fox News în SUA sau al The Sun și The Times în Marea Britanie, iar jurnaliștii lui Murdoch au fost implicați în 2014 în Anglia într-un vast scandal, încheiat cu un proces și condamnări, în urma revelării faptului că jurnaliști ai imperiului patronului americano-australian spionaseră telefoanele multor politicieni și se dedaseră la șantaj. Cât despre Italia, ea are o lungă istorie a politizării presei, după ce decenii de-a rândul principalele canale ale televiziunii publice RAI fuseseră distribuite partidelor politice, prin procedeul numit „lottizzazione”: RAI 1 era creștin-democrat; RAI 2 – socialist; RAI 3 le revenise comuniștilor, iar programele corespundeau liniilor politice ale partidelor. Cum se poate împiedica legal „berlusconizarea” Desigur, Internetul și răspândirea accesibilității conținutului gratuit de calitate au dat peste cap multe din dispozitivele vechi, însă se știe că evoluția legilor este peste tot mai lentă decât tehnologia.Unele țări, chiar în Uniunea Europeană, nu au nici astăzi o legislație care sa reglementeze felul in care funcționează presa si modul in care se exercită proprietatea asupra mass-media. In Irlanda de pildă, nu se practică niciun fel de îngrădire pentru a împiedica apariția fenomenului de „berlusconizare“, cum a fost numita acumularea de ziare, televiziuni si radiouri in mâinile aceleiași persoane, sau trust de media. In altele, in majoritatea tarilor de fapt, legislația este mai strictă. Astfel, in Bulgaria începând din vara lui 2010, ziarele si revistele sunt obligate sa declare ministerului culturii identitatea proprietarilor reali.În Franța, o persoană individuală nu poate deține mai mult de 49% dintr-un canal de televiziune. Daca o persoana deține acțiuni in două televiziuni, atunci din a doua nu poate deține mai mult de 15%, iar daca e vorba de trei, atunci in a treia se coboară la 5%. In privința ziarelor, o companie franceză nu are voie sa cumpere un al doilea ziar daca in felul acesta totalul vânzărilor cotidiene ale celor doua ar creste cu peste 30%. La asta se adaugă o serie întreagă de alte limitări. De exemplu, nimeni nu poate deține in același timp ziare, televiziuni şi radiouri, ci doar combinații de două din acestea.Chiar şi în Albania, țară comparabilă cu Moldova din toate punctele de vedere, ca suprafață, populație, istorie recentă, ș.a.m.d, o lege introdusa încă din anii `90 interzice unei persoane private sa posede un radio sau o televiziune daca aceasta poate atinge mai mult de 200.000 de ascultători sau spectatori. O persoana privata in Albania nu poate obține așadar o licență la scara națională. La fel, nicio companie albaneza, in oricare din sectoarele media, nu poate deține mai mult de 40% din piață.În mod surprinzător, așadar, se poate spune ca legislația albaneza protejează mult mai mult cetățenii de monopolizarea informației decât legislația din Italia, unde fostul premier Berlusconi poseda principalele companii de televiziune private, o serie întreagă de ziare, iar prin poziția sa politica a influențat ani de-a rândul si radioteleviziunea publică RAI. Conflictul de interese nu pare a fi o preocupare a telespectatorilor italieni.