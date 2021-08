Răspunsul Ministerului Transporturilor, după ce Elisabeta Lipă s-a luat de ministrul Cătălin Drulă: „Cerințele au fost rezolvate și măsurile dorite, impuse”

00:20

Laszlo Balint (42 de ani), antrenorul celor de la UTA, a comentat egalul cu FCSB, scor 1-1. „Este un pic dezamăgitor, am scăpat trei puncte importante printre degete. Vreau să îi felicit pe băieți pentru efortul depus și jocul pe care l-am făcut. Zic că am produs multe momente de fotbal bun, am reușit să practicăm un joc defensiv eficient împotriva unor jucători cu calitate individuală foarte bună. ...