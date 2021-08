Mihaela Rădulescu, declarații sincere despre cea mai importantă relație a sa: ”Învăț să mă dau ușor deoparte”

09:50

Gina Pistol și Smiley sunt extrem de fericiți, după ce au devenit, oficial, părinți. Însă, multe persoane se întreabă care este motivul pentru care prezentatoarea TV nu dorește să arate chipul fiicei lor, Josephine. Gina […] The post Care este motivul pentru care Gina Pistol nu dorește să pună imagini pe internet cu chipul micuței Josephine appeared first on Cancan.