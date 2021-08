Alin Oprea, declarații exclusive despre momentul tentativei de viol a lui Tavi Colen asupra Minodorei. „Am intervenit eu” + „Am reușit cu greu să aplanez”

13:50

Au trecut 13 ani de când Elisabeth Fritzl a reușit să iasă din „ghearele” propriului tată, carea ținut-o captivă timp de 24 de ani în temnița casei lor. Bărbatul a fost condamnat la închisoare pe […] The post Cum arată monstrul din Austria, care și-a închis fiica în subsolul casei și a violat-o timp de 24 de ani, făcându-i 7 copii appeared first on Cancan.