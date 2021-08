Doi salvamari au ajuns cu răni grave la spital, după ce au fost bătuți crunt de șase turiști bucureșteni

17:30

Accident la locul de muncă. Mai mulți muncitori au fost prinși sub pământ, pe un șantier, lângă Biblioteca Națională București. Din primele informații, se pare că s-a surpat terenul. Este posibil ca doi muncitori să […] The post Accident de muncă. Mai mulți muncitori au fost prinși sub pământ pe un șantier de lângă Biblioteca Națională București appeared first on Cancan.