Iuliu Mureșan, detalii despre vedetele lui Dinamo » Cine are șanse să continue + ce se întâmplă cu Paul Anton

Rareș Toader are 1,90 metri și 128 de kilograme. Este recordmanul României la aruncarea greutății și se mândrește cu asta. Marți, de la ora 13:15, va intra în concurs la Jocurile Olimpice. „M-am apucat de atletism la 12 ani, după ce un an practisem fotbalul. Eram la nivel interjudețean. Meciuri între Vâlcea și Gorj, Dolj, Olt. Fiind portar, trebuia să am și ceva condiție fizică. M-a chemat bunicul meu să alerg la stadion. Mi-a arătat toate probele. ...