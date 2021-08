Daniel Pavel, adevărul despre finala ”Survivor România„. Ce a spus prezentatorul TV despre Zanni, cel care a câștigat premiul în Republica Dominicană

17:30

Așteptarea a luat sfârșit pentru Maria Sara Popa. Tânăra jucătoare de tenis care pe 29 iulie a împlinit 16 ani, a acces astăzi în clasamentul WTA, pe locul 1297. Bucureșteanca este a 6-a cea mai […] The post Maria Sara Popa a intrat în clasamentul WTA și este a doua româncă sub 20 ani din Top 1300 appeared first on Cancan.