Bancul zilei| O tipă la ginecolog: „Doctorul îi cere să se dezbrace şi observă litera ‘O’ pe pieptul ei”

18:40

Gabriela Cristea trecea printr-un proces de transformare și își ține fanii din mediul online la curent cu tot ce se întâmplă. Vedeta își dorește să ardă kilogramele în plus și muncește pentru asta. Recent, a […] The post Gabriela Cristea și-a scos silueta la înaintare! Vedeta s-a fotografiat într-un costum transparent. „Până în toamnă voi fi chiar bine” appeared first on Cancan.