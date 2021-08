Narcisa Moisa, gest controversat după ce Yoannes s-a fotografiat cu altă femeie. Mesajul a dispărut imediat de pe internet

22:50

Kathy Griffin, actriţă şi prezentatoare de televiziune, a anunțat că a fost diagnosticată cu o boală grea. Acesta a anunțat că are cancer și în scurtă vreme va intra în sala de operație. Actrița Kathy […] The post Vești triste din showbiz-ul internațional! Actrița Kathy Griffin a anunțat că are cancer. „A afectat doar plămânul stâng” appeared first on Cancan.