Acces doar pentru vaccinaţi în restaurantele şi sălile de sport sau de spectacole din New York

​Accesul în restaurantele, sălile de sport şi cele de spectacole din New York va fi permis numai după prezentarea dovezii vaccinării, a anunţat primarul Bill de Blasio. New York devine astfel primul oraş din SUA care va avea un paşaport COVID, denumit „Key to NYC pass”.

