Atenționare de călătorie pentru Spania. Coduri galben și portocaliu de caniculă, ploi torențiale și vijelii

În luna martie a acestui an, Mădălina Ghenea apărea la brațul lui Al Pacino, în Italia. Cei doi filmau pentru filmul „House of Gucci”, al cărui trailer a fost lansat deja. Românca interpretează rolul Sophiei Lauren în peliculă, iar acum a făcut primele declarații. „În cele din urmă pot spune asta, am ținut acest secret […]