Răbufnirea lui Marius Șumudică: „Ce să le fac jucătorilor, să-i injectez, să-i clonez?” + Unde a clacat CFR-ul: „3 erori într-un minut”

PAOK a pierdut surprinzător în turul 3 preliminar din Conference League, 1-2 în Irlanda, cu Bohemian (locul 4 în campionat după 20 de meciuri).A fost 2-0 pentru gazde, după „dubla” lui Coote, în minutele 23 și 53. Oliveira a redus din diferență pentru greci în minutul 78.Meciul a fost controlat de noi, am început foarte bine, cu încredere, am pasat, am creat două șanse mari, pe care trebuia să le concretizăm. Rezultatul e nedrept. ...