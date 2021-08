Eforie Sud va deveni a doua Mamaia în doi ani! Au început lucrările de extindere a plajei

17:40

De data aceasta, Oana Zăvoranu a pus-o sub lupă pe Gabriela Cristea. Vedeta i-a „analizat” postările soției lui Tavi Clonda și a taxat-o dur. De la siluetă, la manichiură și rețete de slăbit, nimic nu […] The post Oana Zăvoranu a taxat-o dur pe Gabriela Cristea! Soția lui Tavi Clonda a fost pusă sub lupă. „Ține și o dietă echilibrată…” appeared first on Cancan.