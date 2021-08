Lucescu, operat la Kiev. Intervenția a reușit!

13:40

Obiceiul de a oferi cadouri este unul cat se poate de interesant si de apreciat. Fiecaruia dintre noi ii place momentul in care daruieste sau primeste un cadou, deoarece este un moment incarcat emotional, in care sunt conturate legaturile dintre cele doua persoane.Daca momentul in care se ofera este simplu si placut, momentele in care se cauta cadoul perfect sunt ceva mai dificile. ...