Un bandaj apărut pe ceafa lui Kim Jong Un adâncește misterul legat de starea de sănătate a dictatorului nord-coreean

Răzvan Burleanu, tânărul și controversatul președinte al Federației Române de Fotbal, conduce instituția din 2014. Se află la al doilea mandat și, de la an la an, butoiul cu pulbere de sub FRF se umple tot mai mult. Fără performanțe sportive în CV și un favorit al Statului Paralel, după cum susțin nume mari din lumea sportului, Burleanu a rămas în istorie prin felul în care a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Federației.